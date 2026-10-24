Два сотрудника МЧС пострадали во время тушения пожара в Москве

Источник 360.ru: при тушении санатория в Москве пострадали двое пожарных

Два сотрудника пожарно-спасательного отряда пострадали при обрушении конструкций во время ликвидации возгорания в санатории «Узкое» в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, врачи осмотрели спасателей на месте происшествия. У одного диагностировали перелом ребер, у второго — перелом шейного отдела позвоночника.

Обоих госпитализировали в городские медицинские учреждения. Официальные комментарии от пресс-службы МЧС на момент публикации не поступили.

Пожар в административном здании в санаторном комплексе произошел утром в субботу, на место отправили вертолет.

Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. До прибытия спасателей МЧС с места возгорания эвакуировали порядка 20 рабочих. Столичная прокуратура взяла расследование причин происшествия под свой контроль.