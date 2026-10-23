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    В центре Москвы произошел пожар в квартире

    Фото: РИА «Новости»

    Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

    Квартира загорелась на улице Погодиной. Огонь охватил личные вещи и мебель.

    По состоянию на 15:13 пожар удалось потушить. Пострадал один человек — его передали медикам.

    Как рассказали в Дептрансе Москвы, из-за возгорания перекрыли движение от улицы Погодинской, дом 16, до Большого Саввинского переулка. Автомобилистов попросили учитывать ограничения при планировании поездки.

    Ранее стало известно, что подмосковные пожарные ликвидировали возгорание на складе у Каширского шоссе.

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