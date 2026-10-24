В Виноградовском лесничестве потушили торфяной пожар

В Загородном участковом лесничестве Виноградовского филиала ГАУ МО «Мособллес» 23 октября потушили торфяной пожар. Об этом сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

Очаг возгорания находился в шести километрах от поселка городского типа Кратово Раменского городского округа. В тушении участвовали девять человек личного состава лесопожарных формирований и пять единиц техники. Пожар потушили в день обнаружения.

По данным комитета, 24 октября на большей части территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. В Егорьевском и Шатурском лесничествах — I класс, в Ногинском — III класс.

25 октября на большей части территории региона также ожидается II класс пожарной опасности. В Егорьевском и Шатурском лесничествах — I класс, в Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Ступинском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» — III класс.

26 октября на большей части территории области прогнозируется II класс пожарной опасности. В Егорьевском лесничестве — I класс, в Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском, Сергиево-Посадском, Ступинском лесничествах и в лесничестве «Русский лес» — III класс.

В ближайшие дни температура воздуха составит плюс 9–14 градусов, ночью — плюс 5–11 градусов. Синоптики обещают переменную облачность без осадков.

При обнаружении возгорания в лесу следует звонить по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».