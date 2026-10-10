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    Мужчина угнал буксир и устроил аварию на взлетно-посадочной полосе в Калифорнии

    Фото: РИА «Новости»

    В аэропорту имени Джона Уэйна в округе Ориндж в Калифорнии произошла авария. Пассажир угнал буксир, врезался в автомобиль и пытался угнать еще одну машину. Об этом сообщил телеканал CNN.

    Перед вылетом в Сиэтл авиакомпанией Delta Air Lines 26-летний пассажир вышел на взлетно-посадочную полосу, но вместо того, чтобы пройти к самолету, угнал буксир, припаркованный у выхода на посадку авиакомпании Alaska Airlines.

    «В аэропорту произошло нарушение безопасности. Похоже, кто-то угнал буксир, поэтому полеты практически прекратились», — сообщила пресс-секретарь аэропорта Анна София Сервин.

    Далеко мужчина не уехал, потому что врезался в другой автомобиль. При попытке угнать грузовик туалетной службы он попал в руки полиции.

    Мотивы хулигана Сервин не раскрыла. Его арестовали по обвинению в краже автомобиля, незаконном проникновении на чужую территорию и вандализме.

    Ранее пассажир авиакомпании Jet2 в Манчестере устроил дебош. При задержании он укусил полицейского.

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