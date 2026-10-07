Лавров: США не устояли перед давлением Европы, «похоронившей Анкоридж»

Россия приняла все предложения США об урегулировании конфликта на Украине, которые президенты двух стран — Владимир Путин и Дональд Трамп — обсудили на саммите в Анкоридже, но после в диалог вмешалась Европа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что именно американцы не устояли перед давлением европейских политиков.

«Не наша вина, что американцы не смогли устоять перед беспрецедентным давлением Европы, которая с гордостью потом заявила, что она похоронила Анкоридж», — пояснил Лавров.

В конце сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров жестко ответил на реплику президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего», что европейские страны перетянули США на свою сторону и «похоронили Анкоридж».

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что окончательное решение переговоров на Аляске должна оценить администрация США как непосредственный участник переговоров, а не французский лидер.