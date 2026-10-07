Самолеты-разведчики НАТО более семи часов кружили над Черным морем

Вылетевшие из Румынии два самолета-разведчика НАТО почти семь часов кружили над нейтральными водами в южной части Черного моря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Собеседник агентства уточнил, что над акваторией летали шведский самолет радиолокационной разведки Gulfstream S102B Korpen и американский Bombardier Artemis II.

Источник подчеркнул, что оба борта уже появлялись в районе российских границ, но всегда действовали поодиночке.

«Самолеты курсировали на высоте от 10,5 до 13,5 километра вне трасс, установленных для полетов гражданской авиации», — добавил собеседник агентства. После семи часов полета самолеты вернулись на свои базы в Румынии.

В конце сентября зарегистрированный в США самолет-разведчик Saab 340B ISR пролетел вдоль северной границы Калининградской области. После завершения сбора данных борт вернулся в пункт дислокации в Польше.