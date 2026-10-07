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    Самолеты-разведчики НАТО более семи часов кружили над Черным морем

    Фото: U.S. Department of War

    Вылетевшие из Румынии два самолета-разведчика НАТО почти семь часов кружили над нейтральными водами в южной части Черного моря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

    Собеседник агентства уточнил, что над акваторией летали шведский самолет радиолокационной разведки Gulfstream S102B Korpen и американский Bombardier Artemis II.

    Источник подчеркнул, что оба борта уже появлялись в районе российских границ, но всегда действовали поодиночке.

    «Самолеты курсировали на высоте от 10,5 до 13,5 километра вне трасс, установленных для полетов гражданской авиации», — добавил собеседник агентства. После семи часов полета самолеты вернулись на свои базы в Румынии.

    В конце сентября зарегистрированный в США самолет-разведчик Saab 340B ISR пролетел вдоль северной границы Калининградской области. После завершения сбора данных борт вернулся в пункт дислокации в Польше.

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    M10s/Keystone Press Agency/Global Look Press