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    «Никто даже близко не стоял». Трамп анонсировал новые военные БПЛА

    Трамп: США удивят мир самыми совершенными военными беспилотниками

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп пообещал удивить мир новыми военными беспилотниками. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Когда вы увидите новую серию дронов, вы просто не поверите своим глазам. Это самые совершенные беспилотники в мире. Никто даже близко не стоял», — подчеркнул американский лидер.

    Этой весной американские военные атаковали Иран с помощью ударных дронов-камикадзе LUCAS, схожих с иранскими беспилотниками Shahed и российскими «Геранями». В Великобритании многие эксперты назвали этот аппарат нелицензионной копией, созданной на основе изученного трофейного образца.

    Прошлой осенью американский телеканал CNN заявлял, что США отстают от многих стран по части разработки, производства и применения БПЛА.

    До этого Пентагон подписал контракт для реализации программы разведывательно-ударного БПЛА MQ-9, сумма которого превысила 14 миллиардов долларов.

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