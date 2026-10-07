«Никто даже близко не стоял». Трамп анонсировал новые военные БПЛА

Президент США Дональд Трамп пообещал удивить мир новыми военными беспилотниками. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Когда вы увидите новую серию дронов, вы просто не поверите своим глазам. Это самые совершенные беспилотники в мире. Никто даже близко не стоял», — подчеркнул американский лидер.

Этой весной американские военные атаковали Иран с помощью ударных дронов-камикадзе LUCAS, схожих с иранскими беспилотниками Shahed и российскими «Геранями». В Великобритании многие эксперты назвали этот аппарат нелицензионной копией, созданной на основе изученного трофейного образца.

Прошлой осенью американский телеканал CNN заявлял, что США отстают от многих стран по части разработки, производства и применения БПЛА.

До этого Пентагон подписал контракт для реализации программы разведывательно-ударного БПЛА MQ-9, сумма которого превысила 14 миллиардов долларов.