Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине стало ближе

Урегулирование конфликта на Украине оказалось более сложной задачей, чем казалось ранее, но его вероятность стала выше. Президент США Дональд Трамп заявил об этом на выступлении в Балтиморе, сообщил ТАСС .

«Хотите — верьте, хотите — нет, но это в действительности становится ближе. Хотя так не выглядит. <…> И это тоже произойдет достаточно скоро», — сказал республиканец.

Трамп признался, что рассчитывал с легкостью урегулировать конфликт на Украине, так как прежде остановил восемь войн. Но боевые действия все еще продолжаются. Президент заявил, что работает над их завершением.