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    Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине стало ближе

    Фото: РИА «Новости»

    Урегулирование конфликта на Украине оказалось более сложной задачей, чем казалось ранее, но его вероятность стала выше. Президент США Дональд Трамп заявил об этом на выступлении в Балтиморе, сообщил ТАСС.

    «Хотите — верьте, хотите — нет, но это в действительности становится ближе. Хотя так не выглядит. <…> И это тоже произойдет достаточно скоро», — сказал республиканец.

    Трамп признался, что рассчитывал с легкостью урегулировать конфликт на Украине, так как прежде остановил восемь войн. Но боевые действия все еще продолжаются. Президент заявил, что работает над их завершением.

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