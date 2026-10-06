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    Шторм в Финляндии обнулил цены на электричество

    Фото: РИА «Новости»

    В Финляндии 6 октября обрушились оптовые цены на электроэнергию. На бирже Nord Pool мегаватт в час стоил меньше одного евро, сообщили «Известия».

    Цены колебались в течение дня от минус 0,40 до 2,17 евро за один мегаватт в час. Среднесуточная оптовая стоимость составила 0,82 евро при среднемесячной на уровне 57 евро в сентябре.

    Падение котировок произошло на фоне сильного шторма. Издание Yle сообщило, что в западной Финляндии и над морскими районами порывы ветра могли превысить 20 метров в секунду.

    Ранее финская энергокомпания Fingrid задумалась о прекращении обслуживания опор линий связи с Россией с 2027 года. Поставки электроэнергии прекратились, поэтому кабель могут обрезать, а опоры демонтировать.

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