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    Рубио заявил об опасном развитии украинского конфликта

    Рубио допустил расширение украинского конфликта на другие страны

    Фото: РИА «Новости»

    Продолжение конфликта на Украине в условиях «стратегического тупика» повысило риски его расширения и распространения на другие страны. Как сообщило агентство Reuters, с таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Португалию.

    Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат работать над урегулированием боевых действий путем переговоров, чтобы добиться постоянного и справедливого мира.

    «Эта эскалация может быстро превратить войну между двумя странами в гораздо более широкий и гораздо более опасный региональный конфликт», — заявил Рубио.

    Госсекретарь подчеркнул, что США нацелены как можно скорее завершить продолжающееся противостояние.

    В минувшую среду, 7 октября, президент США Дональд Трамп признался, что ошибся в своей первоначальной оценке легкости урегулирования конфликта на Украине, и подчеркнул, что усиленно работает над завершением боевых действий.

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