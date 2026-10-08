Рубио заявил об опасном развитии украинского конфликта

Рубио допустил расширение украинского конфликта на другие страны

Продолжение конфликта на Украине в условиях «стратегического тупика» повысило риски его расширения и распространения на другие страны. Как сообщило агентство Reuters , с таким заявлением выступил госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Португалию.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат работать над урегулированием боевых действий путем переговоров, чтобы добиться постоянного и справедливого мира.

«Эта эскалация может быстро превратить войну между двумя странами в гораздо более широкий и гораздо более опасный региональный конфликт», — заявил Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что США нацелены как можно скорее завершить продолжающееся противостояние.

В минувшую среду, 7 октября, президент США Дональд Трамп признался, что ошибся в своей первоначальной оценке легкости урегулирования конфликта на Украине, и подчеркнул, что усиленно работает над завершением боевых действий.