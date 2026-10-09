Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) имеет достаточно полномочий для разработки и выпуска международного документа против химического и биологического терроризма, который станет обязательным для исполнения для всех стран. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил постоянный представитель России в организации Владимир Табарин.

Он подчеркнул, что Россия считает необходимым создать широкую международную коалицию стран с координацией ООН для борьбы с терроризмом.

«Важно уделить самое пристальное внимание решению задачи противодействия химическому терроризму через участие на экспертном уровне в разработке отдельного юридически обязывающего инструмента», — заявил Табарин на заседании Исполнительного комитета.

Дипломат отметил, что борьба с терроризмом не входит в обязанности ОЗХО, но организация может внести посильный вклад в эту работу в рамках своего мандата.

В начале июля Тарабрин призвал к реакции на документальные доказательства о поставках из стран Запада на Украину токсичных веществ и прекурсоров. Он подчеркнул, что полученное сырье ВСУ используют в зоне проведения спецоперации. Дипломат добавил, что когда российская сторона указывает на прямое нарушение конвенции о запрете химического оружия, то против нее поднимается кампания по дезинформации.