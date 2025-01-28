Пьяный авиадебошир во время задержания назвал полицейских крысами

GB News: пассажира задержали в аэропорту Манчестера за пьяный дебош в самолете

Пассажир авиакомпании Jet2 устроил пьяный дебош в самолете. Во время задержания нарушитель выкрикивал оскорбления в адрес попутчиков и полицейских, сообщил портал GB News.

Потасовка произошла в аэропорту Манчестера на борту лайнера, собиравшегося лететь в Турцию. Льюис Ховарт назвал одного из бортпроводников тупицей, когда его попросили пристегнуть ремень безопасности. Затем пассажир начал оскорблять попутчиков.

Сотрудников полиции попросили снять дебошира с рейса. При задержании он сопротивлялся, дрался и обозвал офицеров маленькими крысами. Кроме того, Ховарт пытался укусить одного из правоохранителей.

Суд арестовал мужчину на 14 дней. Выяснилось, что у него есть судимости за преследование на расовой почве, нападение на сотрудника полиции и невыполнение судебных постановлений.

Ранее дебошира сняли с рейса, следовавшего из Москвы в Новосибирск. Пассажир нарушал правила безопасности во время нахождения в салоне самолета.