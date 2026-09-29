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    Школьник напал на учительницу в Словакии, она погибла

    В Словакии учительница погибла после нападения школьника

    Jan Woitas/dpa
    Фото: Jan Woitas/dpa/www.globallookpress.com

    В Словакии учительница погибла после нападения школьника. Об этом сообщил телеканал JOJ.

    ЧП случилось в населенном пункте Сташков, в районе города Чадца, на северо-западе страны. Мальчик напал на одноклассников и преподавательницу с острым предметом. Ранения получили два человека, учительница скончалась.

    Недавно правоохранители составили портрет типичного нападающего на школу подростка. Чаще всего подобные атаки устраивают ребята из благополучных семей: они почти не прогуливают уроки, получают хорошие оценки и характеристики. К тому же ученики не конфликтуют с одноклассниками и не стоят на учете органов внутренних дел.

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    Ren Qian/Xinhua