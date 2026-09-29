Школьник напал на учительницу в Словакии, она погибла

В Словакии учительница погибла после нападения школьника. Об этом сообщил телеканал JOJ .

ЧП случилось в населенном пункте Сташков, в районе города Чадца, на северо-западе страны. Мальчик напал на одноклассников и преподавательницу с острым предметом. Ранения получили два человека, учительница скончалась.

Недавно правоохранители составили портрет типичного нападающего на школу подростка. Чаще всего подобные атаки устраивают ребята из благополучных семей: они почти не прогуливают уроки, получают хорошие оценки и характеристики. К тому же ученики не конфликтуют с одноклассниками и не стоят на учете органов внутренних дел.