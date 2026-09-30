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    Мошенник с букетом роз похитил у жительницы Железногорска более двух млн рублей

    Фото: РИА «Новости»

    Жительница Железногорска познакомилась в Сети с мужчиной, который выдавал себя за жителя Германии. В итоге он убедил ее перевести мошенникам крупную сумму денег, сообщила пресс-служба МВД по Красноярскому краю.

    По словам 47-летней женщины, аферист вел с ней переписку и в качестве подтверждения своих серьезных намерений отправил ей букет роз. Через некоторое время мужчина предложил собеседнице заработать, инвестировав через брокерскую компанию.

    «Потерпевшая переводила свои накопления, а когда они закончились, то оформила кредит. Но внезапно брокерский счет заблокировали, а для восстановления доступа потребовали еще денег», — отметили в ведомстве.

    Когда женщина пыталась взять новый кредит, сотрудник банка объяснил, что она стала жертвой мошенников. Всего горожанка перевела более 2,2 миллиона рублей. Полиция устанавливает личность афериста.

    Ранее россиян предупредили, что мошенники стали рассылать письма от имени знакомых с просьбой проголосовать в конкурсе кондитерского мастерства.

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