Российские биатлонисты отравились на соревнованиях в Башкирии

Роспотребнадзор инициировал эпидемиологическое расследование в спортивной школе в Уфе, где отравились спортсмены. Об этом сообщила пресс-служба управления ведомства по Башкирии.

Расследование начали после того, как несколько участников первенства России по биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет пожаловались на недомогание. Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования проб биоматериалов от заболевших и персонала, а также проб пищевой продукции, сырья и смывов.

Угроз распространения инфекции специалисты не выявили.

Ранее в Керчи перед судом предстал владелец кафе, в котором отравились более 20 человек. Предпринимателя приговорили к шести месяцам ограничения свободы.

Суд признал бизнесмена виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание и отравление. Следствие установило, что владелец суши-бара допустил к работе с продуктами лиц, которые не прошли обязательный медосмотр.