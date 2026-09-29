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    Связь с пропавшими в Красной пещере в Крыму туристами прекратилась 12 часов назад

    Фото: РИА «Новости»

    На месте пропажи туристов в Красной пещере в Крыму работают следователи СК России. Об этом сообщила пресс-служба СК по Крыму и Севастополю.

    «В социальных медиа региона распространяется информация о группе туристов, отправившихся в пещеру в Симферопольском районе, после чего связь с ними была потеряна», — заявили в ведомстве.

    Следователи установили, что компания туристов отправилась в Красную пещеру по своей инициативе. Сейчас пещера подтоплена, из-за чего поднялся уровень подземной реки. Связь с туристами отсутствует уже свыше 12 часов.

    По факту случившегося началась проверка. Следователи и спасатели устанавливают местонахождение людей и обстоятельства случившегося.

    До этого в пресс-службе местного управления МЧС заявили, что к спасательным работам привлекли 28 спасателей и семь единиц техники.

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