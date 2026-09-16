В Перми мужчина ввязался в детскую драку и швырнул 10-летнего мальчика на землю

В жилом комплексе «Погода» на Сапфирной улице Перми мужчина вмешался в детскую драку и напал на десятилетнего мальчика. Об этом 360.ru сообщила тетя пострадавшего ребенка Полина, предоставив видео.

По ее словам, между детьми, игравшими вечером на площадке, началась потасовка. Один из мальчиков позвал отца. Тот сказал детям, чтобы они продолжали драться, и племянник Полины начал одерживать верх.

«Мужчина, видимо, решил вступиться за сына и швырнул ребенка», — поделилась собеседница 360.ru.

Травмы пострадавшего зафиксировали, семья подала заявление в полицию. Личность мужчины установили, он проживает в этом же ЖК.

В МВД России по Пермскому краю подтвердили, что приняли заявление и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее во Владивостоке дети подрались в школе, а после потасовку устроили их родители. Правоохранители проводят проверку.