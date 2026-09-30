Сегодня 01:50 Беспримерный героизм. Как пилоты до последнего уводили Ту-95 от жилых домов: главное о ЧП в Приамурье Летчик Попов: Ту-95 отвечает современности, его аварийность невысока Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Стратегический ракетоносец Ту-95 совершил жесткую посадку 29 сентября в Амурской области. Самолет приземлился вблизи села Красноярово. Экипаж до последнего момента уводил тяжелый борт от жилых домов. Что известно о ситуации со стратегом, каковы характеристики Ту-95 и его перспективы — в материале 360.ru.

Что произошло с Ту-95 в Приамурье Утро 29 сентября 2026 года в Амурской области началось как обычный рабочий день для дальней авиации. С одного из аэродромов в небо подняли ракетоносец Ту-95, он выполнял рядовое тренировочное задание. Полет проходил без штатного боекомплекта. Первыми о ЧП сообщили телеграм-каналы, близкие к силовым структурам. Позже официальное заявление сделало Минобороны: самолет совершил жесткую посадку. Погибли шесть членов экипажа, еще одного летчика госпитализировали с тяжелыми травмами. Машина приземлилась в безлюдной местности не случайно. Пилоты сделали все возможное, чтобы увести «стратега» от жилых домов — рядом расположен поселок Красноярово. На место падения немедленно выехала комиссия Воздушно-космических сил.

Фото: РИА «Новости»

Характеристики Ту-95 Ту-95 в НАТО хорошо знают под грозным именем «Медведь». Самолет остается единственным в мире серийным стратегическим ракетоносцем с турбовинтовыми двигателями. Сердце машины — четыре мотора НК-12, каждый мощностью 15 тысяч лошадиных сил. На каждый установлены винты диаметром 5,6 метра. Ракетоносец способен летать на расстояния до 15 тысяч километров без дополнительной заправки. Платой за такую колоссальную автономность и грузоподъемность стал оглушительный звук: кончики лопастей Ту-95 при вращении преодолевают звуковой барьер. При этом уникальная аэродинамика стреловидного крыла позволяет Ту-95 развивать скорость, практически равную реактивным аналогам.

Фото: РИА «Новости»

Чем вооружен Ту-95 Совершивший жесткую посадку в Амурской области борт выполнял учебную задачу с пустыми отсеками. Но реальный боевой потенциал «Медведя» способен превратить в пепел целые укрепрайоны. Современная модификация Ту-95МС представляет собой летающую платформу для пуска высокоточного ракетного оружия большой дальности. Внутри фюзеляжа скрывается главная гордость конструкторов — револьверная пусковая установка МКУ-6-5, способная отправить в цель шесть крылатых ракет типа Х-555 или новейших Х-101 весом под две тонны. Дополнительное вооружение размещается на пилонах под крыльями. В общей сложности Ту-95 способен поднять в воздух до 16 крылатых ракет, каждая из которых может быть оснащена как обычной, так и термоядерной боевой частью. На СВО Ту-95МС превратились в удобный инструмент дальних ударов. Выпущенные ими ракеты пролетают тысячи километров. Даже один «Медведь» способен перегрузить системы ПВО противника.

Фото: РИА «Новости»

Как Ту-95 остается в небе днями Огромный ракетоносец в ранних модификациях был лишен гидравлических бустеров. Летчикам приходилось отклонять гигантские рулевые поверхности за счет собственной силы. Но и на современных версиях штурвал требует от пилота постоянного напряжения. Из-за огромного размаха крыльев самолет чутко реагирует на любые атмосферные потоки. Один из главных вызовов для экипажей Ту-95 — колоссальная продолжительность полетов, рассказал 360.ru заслуженный военный летчик России Владимир Попов. «Самое трудное — длительные полеты. И дозаправка в воздухе Ту-95. Недаром он называется „кораблем“ — стратегическим, ракетоносным кораблем, крейсером авиационным. Это накладывает отпечаток на психофизиологию людей, ведь самолет в воздухе может находиться более двух суток», — пояснил Попов.

Фото: РИА «Новости»

Система спасения экипажа Ту-95 не оснащен классическими катапультными креслами для всех членов экипажа. Вместо этого в самолете реализована система экстренной эвакуации через специальные люки. При аварии в передней кабине открывается нижний люк носовой стойки шасси, откуда запускается специальный подвижный транспортер. Летчики должны поочередно ложиться на этот конвейер, который выносит их вниз, под брюхо самолета. Эти экстренные системы создавались еще в 1950-х годах, напомнил Попов.

В критической ситуации аварийное покидание Ту-95 в какой-то степени не отвечает современным требованиям. Пилоты и бортовые специалисты используют люки. Но это вторично. Современные самолеты в критической ситуации тоже трудно покинуть. Главное — другое: Ту-95 эксплуатируется нормально, крейсер зарекомендовал себя надежным. Аварийность на нем невысока. Владимир Попов

При этом военный летчик полагает, что модернизация систем спасения на Ту-95 все же нужна. Для этого уже есть отечественные решения. «Модернизировать надо и катапультные кресла, и систему покидания, парашютные системы. Сейчас есть возможности — те же К-36 поставить, лучшие в мире кресла катапультные, идеальный вариант. Пока к этому никто не пришел: вероятно, вопрос прорабатывают специалисты более узкого профиля», — допустил Владимир Попов.

Фото: РИА «Новости»

Как обновляют Ту-95 Процесс обновления Ту-95 не ограничивается лишь заменой отдельных узлов. На модификациях Ту-95МС устанавливается современное прицельно-навигационное оборудование, однако главное преимущество заключаются в номенклатуре применяемого вооружения. «Ту-95МС может носить вооружение соответствующее. Модернизация крылатых ракет идет очень хорошо сейчас. Х-101, Х-105, подстраиваются под разные задачи. Они прекрасно зарекомендовали себя на СВО. Поэтому Ту-95 машина хорошая, качественная. Отвечает всем требованиям современности», — рассказал Владимир Попов.

Сегодня в России вводится и Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА). Однако, по мнению Попова, форсировать замену Ту-95 пока нет никакой необходимости — эксплуатация проверенной платформы объективно эффективнее и проще.

Фото: РИА «Новости»

Удачное решение инженеров Современный тренд в мировой авиации — полный переход на так называемые «стеклянные кабины», где вместо десятков стрелочных индикаторов установлены жидкокристаллические экраны. Летчик Владимир Попов указал, что слепо копировать такой подход при модернизации Ту-95 нельзя. «Приборное оборудование самой кабины для летчика, штурмана, бортовых специалистов, стрелков, радистов, командиров огневых установок, бортинженеров, в целом можно было бы поменять на современную. Есть возможность поставить электронные панели, но подходить к вопросу нужно с осторожностью», — убежден генерал-майор. Как объяснил летчик, аналоговые приборы до сих пор используются на Ту-95 с определенной целью. Оборудование рассчитано на работу в критической боевой ситуации.

Фото: РИА «Новости»

«Современные стеклянные кабины на истребителях — это очень хорошо, когда работает вся автоматика. Другое дело, будет ли все действовать в критической боевой обстановке, при использовании ядерного вооружения. Появятся электромагнитные импульсы такой мощности, что большая часть автоматических систем замрут, дадут сбой», — пояснил Владимир Попов. Именно поэтому сохранение классических аналоговых приборов на стратегических бомбардировщиках имеет смысл. По мнению генерал-майора, разумным решением была бы гибридная модернизация.

Аналоговые приборы будут работать даже в условиях ЭМИ. Модернизировать кабину можно 50 на 50: что-то на электронных панелях, остальное дублировать. Современные экраны оставить как дополнительный элемент, в помощь пилоту. Можно поменять и компоновку приборной доски. Электронику ввести, которая облегчит и пилотирование, и навигацию. Проще будет работать: удерживать заданные маршруты, параметры полета, особенности выхода на цель. Владимир Попов

Перспективы Ту-95 При подобном подходе к модернизации Ту-95 сможет летать еще не менее 30 лет, как полагает генерал-майор. Следить придется только за физическим состоянием силовых элементов. «Этот самолет может еще летать и 25, и 30 лет. Плюсы и минусы конструкции Ту-95 уже изучены. Какие-то узлы, агрегаты, нужно просто менять по необходимости и таким образом продлевать жизнь платформе. Разместить на ней можно что угодно, в будущем даже ударную лазерную систему», — подчеркнул Попов.