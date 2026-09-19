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    В Екатеринбурге ребенок умер после лечения зубов под наркозом

    Фото: РИА «Новости»

    В Екатеринбурге четырехлетний мальчик умер после лечения зубов под общим наркозом в частной клинике. Об этом сообщило издание E1.RU.

    У ребенка было несколько больных зубов. В частной стоматологии предложили провести лечение под общим наркозом, чтобы вылечить все зубы сразу.

    Мать подписала согласие на вмешательство под наркозом. К несчастью, во время операции у мальчика начались осложнения и ребенка пришлось срочно госпитализировать.

    Бригада скорой помощи увезла ребенка прямо с операционного стола. Мальчик перенес две остановки сердца и инфаркт и в итоге скончался.

    По словам матери, врачи потеряли время для оказания первой помощи. Предположительно, трубку для подачи наркоза установили неправильно.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу.

    Ранее в Подмосковье у женщины в левой гайморовой пазухе обнаружили фрагмент зубной пломбы.