В Екатеринбурге ребенок умер после лечения зубов под наркозом

В Екатеринбурге четырехлетний мальчик умер после лечения зубов под общим наркозом в частной клинике. Об этом сообщило издание E1.RU .

У ребенка было несколько больных зубов. В частной стоматологии предложили провести лечение под общим наркозом, чтобы вылечить все зубы сразу.

Мать подписала согласие на вмешательство под наркозом. К несчастью, во время операции у мальчика начались осложнения и ребенка пришлось срочно госпитализировать.

Бригада скорой помощи увезла ребенка прямо с операционного стола. Мальчик перенес две остановки сердца и инфаркт и в итоге скончался.

По словам матери, врачи потеряли время для оказания первой помощи. Предположительно, трубку для подачи наркоза установили неправильно.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в Подмосковье у женщины в левой гайморовой пазухе обнаружили фрагмент зубной пломбы.