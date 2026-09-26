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    В пригороде Баку произошло извержение грязевого вулкана

    НАНА: в пригороде Баку грязевой вулкан извергался 10 минут

    Bruno Girin
    Фото: Bruno Girin/Википедия

    В пригороде Баку, на границе Гарадагского и Гобустанского районов, произошло извержение одного из крупнейших на планете грязевых вулканов. Об этом сообщила пресс-служба Бюро исследований землетрясений при Центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

    Вулкан проявил активность в 07:32 по местному времени, или в 06:32 по московскому. Выброс продолжался 10 минут. На видео с места происшествий также был виден густой черный дым над вулканом.

    «Извержение было зафиксировано на грязевом вулкане Отман Боздаг. Оно сопровождалось сильным возгоранием», — сообщил директор Государственного природного заповедника группы грязевых вулканов Баку и Апшеронского полуострова Джейхун Пашаев.

    Азербайджан входит в число стран с самым большим числом грязевых вулканов: из 1,7 тысячи известных в мире около 700 приходится на эту страну. Примерно половина из них действует.

    Ранее в Гватемале во время дождя молния ударила прямо в кратер извергающегося вулкана Фуэго.