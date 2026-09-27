Медведь ранил мужчину у села в Забайкалье

Медведь напал на мужчину у села Черемхово в Красночикойском округе Забайкальского края. Пострадавший получил травмы, но его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

Работник местного охотничьего хозяйства находился у реки, когда зверь вышел из зарослей и бросился на него. Пострадавший получил нетяжелые травмы, переломов у него не было. Специалисты обратили внимание, что мужчина не провоцировал животное.

Мобильные группы начали патрулировать территорию и принимать меры для защиты жителей. В сентябре в сельском поселении ликвидировали 10 медведей.

Власти призвали жителей временно отказаться от прогулок в лесу, рыбалки, пикников и сбора грибов и ягод. Особое внимание попросили уделить безопасности детей.

Ранее в селе Хара-Шибирь Заиграевского района Бурятии медведь напал на двух мужчин. Люди серьезно пострадали, их госпитализировали.