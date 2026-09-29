Подростки вступили в конфликт с председателем ТСЖ в Новосибирске

Группа несовершеннолетних девочек вступила в конфликт с председателем ТСЖ «Свежий ветер в Новосибирске. Об этом рассказал 360.ru сам представитель собственников.

На прошлой неделе одна из четырех девочек громко ругалась матом во дворе, председатель поймал ее и высказал замечания. Через некоторое время к мужчине пришел отец девушки, угрожал и пытался распылить на него перцовый баллончик. Родителя удалось успокоить и убедить, что ребенка никто не бил.

Ночью девушки с друзьями ломали дверь в ТСЖ. Они распространили в сети фотографию мужчины с именем и обвинениями в избиении.

По словам собеседника, он опасается за своих детей, которые ходят в ту же школу, что и агрессивные подростки. Мужчина обратился в МВД и прокуратуру.

В полиции сообщили, что к ним поступили обоюдные заявления от законного представителя одной из девочек и руководителя ТСЖ. По каждому из них проводят проверку.

Ранее в Новосибирске завели уголовное дело после избиения пенсионерки подростками.