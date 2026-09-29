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    Россиян предупредили, что мошенники крадут аккаунты под видом голосования за кондитеров

    Мошенники рассылают от имени знакомых просьбы проголосовать в конкурсе кондитерского мастерства. Ссылка ведет на поддельный сайт для кражи данных мессенджера, сообщает RT.

    Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что раньше злоумышленники использовали похожую схему с конкурсом рисунков. Теперь они предлагают проголосовать за участника конкурса кондитерского мастерства.

    Сообщение приходит с аккаунта человека из списка контактов, который мошенники уже взломали. На поддельном сайте посетителю предлагают авторизоваться через мессенджер, чтобы отдать голос. После ввода данных злоумышленники получают доступ к его аккаунту.

    Щербаченко посоветовал не переходить по таким ссылкам, даже если сообщение прислал близкий друг. Просьбу лучше проверить звонком или через другой мессенджер. Эксперт также предупредил, что коды авторизации нельзя вводить на сторонних сайтах.

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