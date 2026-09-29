На юге Москвы в ДТП с участием такси пострадали два человека

Легковой автомобиль столкнулся с такси близ метро "Каширская" у дома 3 по улице Москворечье. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По предварительным данным, при столкновении «Шкоды» и «Ниссана» пострадали два человека, одного из них госпитализировали.

Две полосы проектируемого проезда № 7511 перекрыли в сторону области. Пострадавшим оказывают помощь, специалисты выясняют причину аварии.

Ранее в Красноярске на трассе недалеко от Николаевского моста столкнулись шесть автомобилей. Один из водителей выехал на встречную полосу и столкнулся со встречной машиной, затем в них врезались еще четыре легковушки. В результате погибли три девушки.