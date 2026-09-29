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    Крымские спасатели обнаружили обвал в пещере, где пропали спелеологи-любители

    Фото: Пресс-служба МЧС

    Группа спасателей, которая занималась розысками пропавших в пещерах Крыма спелеологов-любителей, обнаружила обвал. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по республике Крым.

    «Группа, следовавшая от входа Красной пещеры, дошла до зала „Двух батареек“ (протяженность маршрута около пяти километров). По предварительной информации, спасателями обнаружена узость из-за обвала, что не позволяет группе двигаться дальше», — сообщила пресс-служба.

    Личный состав вернулся ко входу Красной пещеры. Вторая группа спасателей, следовавшая от входа в Голубиную пещеру, продолжила поисковые работы, сообщили в МЧС.

    Группа спелеологов-любителей пропала на маршруте Голубиная пещера — Красная пещера 28 сентября. Туристы оказались заблокированы в Красных пещерах за сифонами из-за подъема уровня воды. МЧС начал спасательную операцию, специалисты выдвинулись навстречу друг другу со стороны Красной и Голубиной пещер. В операции участвуют 28 спасателей и семь единиц техники.

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