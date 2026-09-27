В центре Хабаровска загорелся ресторан

В Хабаровске произошел пожар в здании ресторана «Дом» на улице Калинина. Кадры происшествия оказались в распоряжении 360.ru.

Согласно пресс-службе МЧС региона, сигнал поступил в 11:32 (02:32 по московскому времени). Здание размером 15 на 20 метров загорелось под кровлей и в межэтажных перекрытиях. Изначально подразделения работали по повышенному рангу пожара.

При тушении задействовали 45 человек и 11 единиц техники. В 14:46 (05:46 по московскому времени) пожар локализовали на площади 150 квадратных метров, после чего ранг снизили.

«Сложность тушения пожара представляла конструкция здания. Горение происходило из-под кровельного пространства. Была угроза распространения на нижние лежащие этажи и по кровле», — сообщил врио заместителя начальника ГУ МЧС по Хабаровскому краю Никита Велигжанин.

Он добавил, что огонь распространялся по вентиляционным коробам и шахтам.

Ранее пожар вспыхнул в нежилом здании рядом с торговым центром в центре Томска.