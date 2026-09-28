Пять человек погибли в пожаре на производстве петард под Переславлем-Залесским

В Ярославской области загорелись два здания предприятия, производящего петарды, погибли пять человек. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар произошел в селе Кубринск под Переславлем-Залесским на улице Парковая, дом 1. Пламя тушат свыше 100 человек и 40 единиц техники.

Спасателям удалось локализовать пожар, они продолжают ликвидировать отдельные очаги горения.

При разборе обрушившихся конструкций нашли тела пяти погибших. Одна женщина получила травму ноги, ее передали бригаде скорой помощи.

По информации Mash, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Когда огонь добрался до хранившихся в здании петард, произошел взрыв.

Ранее в Ленинградской области на лакокрасочном заводе в деревне Буяницы произошел пожар. Горение площадью 1,1 тысячи квадратных метров удалось ликвидировать спустя более двух часов, информации о пострадавших не поступало.