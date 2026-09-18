В Саратовской области семья насмерть отравилась колбасой

Женщина и двое детей погибли от отравления в Саратовской области, СК завел дело

Женщина и двое детей насмерть отравились в Саратовской области, по факту случившегося возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

«По данным следствия, 18 сентября 2026 года из дома, расположенного на улице Коммунистической в городе Калининске, в медицинское учреждение были госпитализированы четверо членов одной семьи: 50-летняя женщина и трое несовершеннолетних детей», — заявили в ведомстве.

Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь поступившим пациентам, однако женщина и двое детей восьми и 10 лет все равно скончались. Третий ребенок выжил, за ним наблюдают медики.

По предварительным данным, причиной смерти стало пищевое отравление. Как сообщил источник газеты «Известия», семья ела колбасу.

Ранее в Республике Коми несколько участников спортивных соревнований отравились в кафе лыжного комплекса.