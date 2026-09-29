Экипаж упавшего в Приамурье Ту-95 сделал все, чтобы отвести самолет от домов
Экипаж военного самолета Ту-95, упавшего в Амурской области, сделал все возможное, чтобы отвести его от жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Борт совершил аварийную посадку при выполнении учебно-тренировочного полета близ села Красноярово. На месте крушения работают спасатели, ситуация под контролем.
Как отметили в Минобороны, шесть членов экипажа погибли на месте, одного доставили в больницу с травмами.
Ранее в Красноярском крае вертолет Ми-8, выполнявший санитарный рейс по маршруту Байкит — Суломай, совершил жесткую посадку. При аварии пострадали два человека — бортмеханик и фельдшер.
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