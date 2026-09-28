Мужчина погиб на станции Тушинская МЦД-2

Московская прокуратура инициировала проверку в связи с гибелью человека на станции Тушинская МЦД-2. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным столичной межрегиональной транспортной прокуратуры, смертельные травмы получил мужчина 2005 года рождения.

Проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта. На место ЧП прибыл московско-ярославский транспортный прокурор Андрей Широков.

Ранее на станции Тушинская МЦД-2 возникли задержки. По данным МЖД, несколько человек нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре и получили травмы.

Из-за ЧП несколько электричек Рижского и Курского направлений двигались с отставаниям. На станцию Тушино прибыли оперативные службы, поезда пустили по соседнему пути в реверсивном режиме. Пассажиров электрички № 7216 Нахабино — Подольск высадили на Тушинской, они пересели на идущие следом составы.