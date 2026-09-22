Возгорание произошло на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии

В Якутии загорелись турбина и трансформаторная подстанция на Нерюнгринской ГРЭС

В Якутии произошло возгорание трансформаторной подстанции на энергоблоке № 1 и турбины в машинном зале Нерюнгринской ГРЭС. Об этом сообщил региональный оперштаб в «Максе» со ссылкой на районную администрацию.

Сигнал в пожарную часть 4ПСО о пожаре поступил в 07:22 (01:22 по московскому времени). На место прибыли аварийные и спасательные службы.

«В результате под ограничение электроэнергии попали потребители города Нерюнгри от подстанции „Городская“», — уточнили в оперштабе региона.

Прибывшие на место пожара специалисты работают, чтобы оперативно устранить сложившуюся ситуацию. В оперштабе призвали людей не фотографировать энергетические объекты, а также доверять только официальным источникам.

Ранее в Новороссийске на территории одного из предприятий возникли возгорания из-за упавших обломков беспилотника.