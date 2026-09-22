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    В Нижегородской области двое мужчин погибли в канализационном коллекторе

    Фото: РИА «Новости»

    Двое мужчин погибли во время работ в канализационном коллекторе в Боталове-4 в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

    Спасатели Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России прибыли на место. Они извлекли из коллектора тела погибших 1980 и 1988 годов рождения.

    Обстоятельства произошедшего устанавливают.

    В прошлом году пенсионерка из Самары погибла в образовавшемся над коллектором провале. Ее тело обнаружили через четыре дня.

    Дочь погибшей Елена в беседе с 360.ru заявила, что ограждение вокруг ямы стояло не по всему периметру, а только с двух сторон. Она пояснила, что мать часто гуляла допоздна по одному и тому же маршруту, ее поиски начали только на следующий день после пропажи.

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