В Крыму четверо туристов застряли на экстрим-маршруте в Красных пещерах

В Крыму четверо туристов оказались заблокированы в Красных пещерах за сифонами. Об этом сообщила пресс-служба местного управления МЧС.

«Поступило сообщение о том, что на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за подъема уровня воды четверо туристов оказались заблокированы за сифонами», — заявили в ведомстве.

Выбраться своими силами люди не смогли. Спасательные расчеты уже прибыли на место. Операция началась сразу в двух направлениях: со стороны пещеры Красная и пещеры Голубиная. Всего к спасательным работам привлекли 28 сотрудников МЧС России, Крым-Спас и семь единиц техники.

Ранее в августе в Татарстане ливни затопили Юрьевскую пещеру. Под землей оказались 10 человек, которые отправились туда без регистрации в экстренных службах. По предварительным данным, гиды не обратили внимания на прогноз погоды перед спуском.