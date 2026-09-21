Под Тольятти автобус вылетел на встречную полосу и перевернулся

В Самарской области на трассе М-5 «Урал» перевернулся рейсовый автобус. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, авария произошла 21 сентября около 18:15. Автобус Peugeot ехал по маршруту Тольятти — Жигулевск. На 967-м километре дороги у него взорвалось колесо.

Машина выехала на встречную полосу, затем вернулась на свою. После этого автобус наехал на металлическое ограждение и опрокинулся. На месте работают экстренные службы, число пострадавших уточняется.

По данным телеграм-канала «ЧП ТОльятти», маршрутка перевернулась перед ГЭС. На кадрах очевидцев видно, что транспорт лежит на боку и перекрыл дорогу. По предварительной информации канала, в аварии пострадали не менее 16 человек.

Ранее в Пермском крае в ДТП с автобусом один человек погиб и 20 получили ранения.