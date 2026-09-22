Число пострадавших в ДТП в Самарской области выросло до 19

В ДТП с маршруткой в Самарской области пострадали 19 человек

В результате аварии с маршруткой Peugeot в Самарской области травмы получили 19 человек, среди них — подросток. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном Минздраве.

«Пострадали 19 человек, среди которых один подросток. Пять человек госпитализировали в медучреждения в состоянии средней степени тяжести, 14 человек — в удовлетворительном состоянии. Им оказали необходимую медицинскую помощь», — добавили в ведомстве.

Авария произошла в понедельник на 967-м километре автомобильной трассы М-5 «Урал». Маршрутка следовала в Жигулевск из Тольятти, по пути у нее взорвалось колесо. Изначально поступала информация о 16 пострадавших.

Ранее 45-летний водитель легковушки ВАЗ 2121 погиб, его 28-летний пассажир пострадал при столкновении с фурой на трассе А-350 в Забайкальском крае.