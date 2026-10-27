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    Двое детей и женщина погибли из-за хлопка газовоздушной смеси в Северной Осетии

    Фото: 360.ru

    В селе Кизляр Моздокского района в частном доме произошел хлопок газовоздушной смеси, погибли двое малолетних детей и женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Северная Осетия — Алания.

    По информации спасателей, хлопок газовоздушной смеси в доме на улице Гагарина привел к пожару. Силы МЧС уже ликвидировали открытое горение. Девять специалистов и три единицы техники продолжают тушение.

    «По предварительной информации в результате происшествия, к сожалению, погибли двое детей (2 и 4 года)», — написали в пресс-службе.

    Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.

    Ранее в Москве при пожаре в квартире на улице Домодедовской погибла женщина.

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