Двое детей и женщина погибли из-за хлопка газовоздушной смеси в Северной Осетии

В селе Кизляр Моздокского района в частном доме произошел хлопок газовоздушной смеси, погибли двое малолетних детей и женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Северная Осетия — Алания.

По информации спасателей, хлопок газовоздушной смеси в доме на улице Гагарина привел к пожару. Силы МЧС уже ликвидировали открытое горение. Девять специалистов и три единицы техники продолжают тушение.

«По предварительной информации в результате происшествия, к сожалению, погибли двое детей (2 и 4 года)», — написали в пресс-службе.

Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.

Ранее в Москве при пожаре в квартире на улице Домодедовской погибла женщина.