Двое детей и женщина погибли из-за хлопка газовоздушной смеси в Северной Осетии
В селе Кизляр Моздокского района в частном доме произошел хлопок газовоздушной смеси, погибли двое малолетних детей и женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Северная Осетия — Алания.
По информации спасателей, хлопок газовоздушной смеси в доме на улице Гагарина привел к пожару. Силы МЧС уже ликвидировали открытое горение. Девять специалистов и три единицы техники продолжают тушение.
«По предварительной информации в результате происшествия, к сожалению, погибли двое детей (2 и 4 года)», — написали в пресс-службе.
Пострадавшая скончалась в больнице от полученных травм.
Ранее в Москве при пожаре в квартире на улице Домодедовской погибла женщина.
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