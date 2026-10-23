Девятилетняя девочка погибла при ДТП в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в результате ДТП погибла девятилетняя девочка. Водитель автомобиля, сбивший ребенка, объявлен в розыск, сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

По предварительной информации, авария произошла утром 23 октября в районе 11-го километра федеральной автодороги А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.

«Неустановленный водитель неустановленного транспортного средства, двигаясь со стороны города Хабаровска в сторону села Мирное, совершил наезд на девочку, которая перебегала дорогу в неустановленном для перехода месте», — уточнили в ведомстве.

Погибшая вместе с 12-летней сестрой в тот момент направлялась на автобусную остановку. Школьница погибла на месте. Водитель скрылся с места происшествия.

На место аварии прибыли госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа. Правоохранители просят очевидцев, обладающих информацией о ДТП, сообщить в дежурную часть.

В ГИБДД также объявили об особых приметах. Автомобиль, наехавший на ребенка, был светлого цвета, у него разбиты оптика и передняя часть кузова.

Ранее под Тюменью в результате ДТП с грузовиком погибли семь человек. В областной Госавтоинспекции сообщили, что у водителя минивэна не выявили признаков опьянения.