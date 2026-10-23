360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Девятилетняя девочка погибла при ДТП в Хабаровском крае

    Фото: РИА «Новости»

    В Хабаровском крае в результате ДТП погибла девятилетняя девочка. Водитель автомобиля, сбивший ребенка, объявлен в розыск, сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

    По предварительной информации, авария произошла утром 23 октября в районе 11-го километра федеральной автодороги А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре.

    «Неустановленный водитель неустановленного транспортного средства, двигаясь со стороны города Хабаровска в сторону села Мирное, совершил наезд на девочку, которая перебегала дорогу в неустановленном для перехода месте», — уточнили в ведомстве.

    Погибшая вместе с 12-летней сестрой в тот момент направлялась на автобусную остановку. Школьница погибла на месте. Водитель скрылся с места происшествия.

    На место аварии прибыли госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа. Правоохранители просят очевидцев, обладающих информацией о ДТП, сообщить в дежурную часть.

    В ГИБДД также объявили об особых приметах. Автомобиль, наехавший на ребенка, был светлого цвета, у него разбиты оптика и передняя часть кузова.

    Ранее под Тюменью в результате ДТП с грузовиком погибли семь человек. В областной Госавтоинспекции сообщили, что у водителя минивэна не выявили признаков опьянения.

    Читайте также

    Водителям напомнили, кто виновен в ДТП со сбитой дверью на парковке

    Пассажиры автобусов «Мострансавто» смогут получить страховку после ДТП

    Водитель минивэна, в котором при ДТП под Тюменью погибли 7 человек, не был пьян

    Семь человек погибли и еще двое пострадали в ДТП в Тюменской области

    сайт Главного управления МЧС России по Тюменской области

    На Киевском шоссе столкнулись грузовик и шесть легковых машин

    Трактор съехал в кювет и перевернулся в Пензеской области

    Легкой автомобиль столкнулся с грузовиком в Городищенском районе Пензенской области

    Мужчину с разрывом мочевого пузыря после ДТП спасли в больнице в Одинцове

    В России предложили увеличить штраф за езду без прав до 30 тысяч рублей

    Водителю присудили 6 лет тюрьмы за смертельное ДТП на Обводном канале в Петербурге