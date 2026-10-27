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    В МВД опровергли информацию, что мужчина в Москве уколол девушку шприцем

    Фото: РИА «Новости»

    Полиция опровергла информацию, что неизвестный мужчина якобы уколол девушку шприцем на станции метро «Новаторская». Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

    В полицию обратилась девушка, которая заявила, что ее укололи шприцем в метро. Сотрудники изучили камеры видеонаблюдения на станции и в вагоне метро. Личность мужчины, на которого указала девушка, установили.

    «Анализ видеозаписей показал, что мужчина находился на значительном расстоянии от девушки, какого-либо физического контакта между ними не происходило. При этом предметов, похожих на шприц, в его руках не зафиксировано», — отметили полицейские.

    Мужчина категорически отрицает свое участие в происшествии. Девушка в заявлении указала, что момента укола не видела, лишь «почувствовала ощущение, которое первоначально приняла за укол». Ее осмотрели медики и следов укола не обнаружили.

    Летом 2023 года произошла резонансная ситуация — девочка случайно укололась шприцем, в котором позже обнаружили мефедрон. Шприц был в сиденье машины каршеринга.

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