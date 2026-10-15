При пожаре на складе в Подольске пострадали два человека

На складе в Подольске разгорелся пожар, два человека пострадали. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба обласного МЧС.

В металлическом ангаре по адресу улица Окружная, дом 2К разгерметизировалась емкость с газом. Пламя распространилось на площади 2400 квадратных метров.

Эвакуировали 23 человека, по предварительным данным, двое пострадали.

В тушении участвуют около 40 человек и 13 единиц техники.

Ранее в Москве загорелось бывшее здание Миграционной службы на Кронштадтском бульваре. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров, огонь пошел по всей кровле, загорелся чердак и частично второй этаж.