В Свердловской области после схода вагонов начались восстановительные работы

Свердловская железная дорога устраняет последствия схода вагонов на перегоне путевой пост Макарцево — Седельниково, движение грузовых составов временно остановили. Об этом сообщила пресс-служба СвЖД.

«Свердловская железная дорога ведет работы по ликвидации последствий схода на перегоне путевой пост Макарцево — Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты — Арамиль Свердловской железной дороги (южный обход Екатеринбурга)», — заявили в ведомстве.

ЧП случилось в ночь на 26 октября в 01:30 по местному времени. Вагоны грузового состава сошли с рельсов, после чего загорелись. Это привело к сходу вагонов встречного грузового поезда, шедшего по соседнему пути. В результате случившегося никто не пострадал.

Специалисты расцепили состав, группы незагоревшихся вагонов отвели на станции. Огонь локализовали, пожарный поезд начал проливку и охлаждение составов.