В Челябинске мужчина умер после укола в частной клинике

СК в Челябинске завел дело после смерти пациента, которому сделали укол в шею

В Челябинске 56-летний мужчина умер после медицинской процедуры в частной клинике. О ситуации 360.ru рассказала дочь погибшего.

По ее словам, отец обратился к неврологу из-за продолжительной боли в левом плече. Раньше мужчина уже посещал эту клинику и проходил процедуры, в том числе блокады в поясницу и шею.

После одной из них он вернулся домой и пожаловался на плохое самочувствие, но позднее ему стало лучше. Когда плечо снова начало болеть, мужчина обратился к неврологу.

«По словам врачей, ему сразу поставили блокаду. Когда приехали в день смерти, сказали, что скончался сразу. А через два дня сказали, что сначала стало хорошо. Показания расходятся», — объяснила дочь.

Девушка добавила, что семья никого не винит и ждет официального заключения специалистов.

СК по региону в телеграм-канале сообщил о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и причинно-следственную связь между оказанием медицинских услуг и смертью мужчины.

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