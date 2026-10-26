Пожар в уникальном буддийском храме в Туве разгорелся из-за короткого замыкания

Пожар в уникальном буддийском монастыре Устуу Хурээ в Туве разгорелся из-за короткого замыкания электропроводки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Осмотр места происшествия показал, что именно аварийный режим работы электросети из-за замыкания привел к пожару. Поджог и неосторожное обращение с огнем из возможных причин крупного возгорания исключили.

По словам начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Дзун-Хемчикского и Сут-Хольского районов Кудера Донгака, собственник Устуу Хурээ не установил автосигнализацию, которая срабатывает при первых же искрах.

«К моменту обнаружения пожара огонь полностью охватил здание изнутри. Первичные средства пожаротушения — огнетушители — были неисправными, так как не проверялись ответственным лицом по пожарной безопасности объекта в соответствии со сроками эксплуатации», — подчеркнул Донгак.

Пламя разбушевалось на площади 468 квадратных метров в храме в начале октября. Никто не пострадал, однако само здание практически разрушилось.