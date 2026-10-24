В Ялте после паводка откачали воду из 19 домов

МЧС: в Ялте после паводка освободили от воды 19 домов, еще 10 подтоплены

В Большой Ялте продолжают устранять последствия паводка. Спасатели работают в круглосуточном режиме на трех участках и в восьми секторах, включая Ялту, Кореиз и Алупку, сообщила пресс-служба МЧС России.

К утру субботы специалисты откачали воду из 19 объектов — 13 частных и четырех многоквартирных домов, музея и крокодиляриума. При этом еще 10 домов остаются подтопленными, а паводок разрушил пять подпорных стен.

Основные усилия направили на расчистку водоотводных каналов от камней и мусора. Инженерная техника также расчищает русла рек Узень-Чешме, Гува и Дерикойка.

По данным МЧС, в регионе зарегистрировали 17 происшествий. Для защиты территорий возвели 35 временных дамб общей протяженностью 2,85 километра, использовав 5 895 мешков.

Специалисты вывезли 1 920 кубометров грунта и оборудовали бетонными блоками 24 метра водоотводных преград. К ликвидации последствий привлекли 315 человек и 54 единицы техники.

Ранее 360.ru показал на видео затопленный троллейбусный парк в Ялте.