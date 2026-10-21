В деревню в Архангельской области направили охотника для защиты от медведей

В Архангельской области продолжилась работа по устранению угрозы со стороны медведей. До этого в Пинежском округе хищник растерзал охотника в лесу, сообщила пресс-служба правительства региона.

Зампредседателя областного правительства Игорь Мураев сообщил, что в последнее время участились выходы медведей к населенным пунктам. Для защиты людей в деревни направили охотников, которые знают повадки хищников, имеют необходимый опыт и оборудование. Он также отметил, что медведи активизируются в поисках пищи именно ночью.

«Погибший не был направлен каким-либо лесничеством и не участвовал в организованной работе по устранению угрозы со стороны медведей», — прокомментировал Мураев гибель охотника в Пинежском округе.

В пресс-службе кабмина уточнили, что ранее не поступали сведения о выходе медведей в поселок Пинега. Случаи нападения хищников на человека там не фиксировались с 1978 года.

В Министерстве природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области уже приняли решение об отстреле медведя. Охотникам выдали соответствующие разрешения, чтобы они устранили угрозу для жителей Пинеги и близлежащих населенных пунктов.

Ранее в Архангельской области медведь растерзал 49-летнего жителя поселка Пинега, собирающего ягоды в лесу. Тело погибшего обнаружили спустя два дня после нападения хищника.