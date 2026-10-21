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    В Благовещенске огнеборцы спасли 19 человек из горящего дома

    Фото: Пресс-служба МЧС

    В Благовещенске сотрудники МЧС спасли 19 человек во время пожара в пятиэтажке. Об этом сообщили в ведомстве.

    ЧП произошло в доме на улице Нагорной. Там загорелась одна из комнат. На место прибыли пять боевых расчетов и дежурная смена спасателей. Из окон второго этажа шел густой черный дым, а жильцы с балконов третьего и четвертого этажей просили о помощи.

    Из здания эвакуировали 40 человек. Через лестничные марши со спасустройствами вывели 11 человек, в том числе пятерых детей. Еще восемь человек, среди них четверо детей, спасли по трехколенной лестнице и с помощью автоподъемника.

    Пожар ликвидировали на площади 25 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают сотрудники госпожнадзора.

    Ранее в Сочи вспыхнул двухэтажный жилой дом. В результате происшествия никто не пострадал.

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