В Благовещенске огнеборцы спасли 19 человек из горящего дома

В Благовещенске сотрудники МЧС спасли 19 человек во время пожара в пятиэтажке. Об этом сообщили в ведомстве.

ЧП произошло в доме на улице Нагорной. Там загорелась одна из комнат. На место прибыли пять боевых расчетов и дежурная смена спасателей. Из окон второго этажа шел густой черный дым, а жильцы с балконов третьего и четвертого этажей просили о помощи.

Из здания эвакуировали 40 человек. Через лестничные марши со спасустройствами вывели 11 человек, в том числе пятерых детей. Еще восемь человек, среди них четверо детей, спасли по трехколенной лестнице и с помощью автоподъемника.

Пожар ликвидировали на площади 25 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают сотрудники госпожнадзора.

Ранее в Сочи вспыхнул двухэтажный жилой дом. В результате происшествия никто не пострадал.