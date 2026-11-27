Суд египетского города Хургада 9 декабря рассмотрит жалобу на приговор директору по эксплуатации компании-оператора туристического батискафа, крушение которого унесло жизни нескольких россиян. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в суде.

Крушение произошло 27 марта 2025 года. В момент крушения на борту находились 50 человек, из которых 45 туристов из России и пятеро членов экипажа.

В результате происшествия шестеро россиян погибли, еще 29 человек пострадали. Весной суд приговорил директора по эксплуатации и техническому обслуживанию к шести месяцам тюрьмы, и он вышел на свободу.

Теперь мужчина настаивает на аннулировании судимости. Иначе семьи погибших могут взыскать с него компенсацию через суд.

Ранее у северного побережья Кипра затонул пассажирский катамаран. На борту находились 260 пассажиров.