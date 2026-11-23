Во время службы в церкви Бад-Грененбаха в Баварии отравились газом 56 прихожан. Об этом сообщила газета Tagesschau .

Первым сознание потерял ребенок. Всего госпитализировали 16 человек.

«Угрозы жизни не было, тяжелых травм также никто не получил», — отметила газета.

По ее данным, всего насчитывается 56 пострадавших с отравлением легкой и средней степени тяжести.

Утечка газа произошла из-за недавно приобретенного отопительного прибора, у которого не сработало устройство автоматического отключения. Причиной мог стать как технический дефект, так и ошибка при эксплуатации.

Ранее взрыв газа произошел в многоэтажке на улице Курсантов-Кировцев во Владикавказе. Из-за ЧП пострадал один человек, двое погибли. По факту взрыва возбудили уголовное дело. Предварительно, причиной взрыва стала утечка бытового газа.