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    Подростка арестовали за убийство матери, тело которой нашли в чемодане на экторопе в Петербурге

    По подозрению в убийстве матери в Петербурге арестовали ее сына-подростка

    Фото: РИА «Новости»

    Подростка отправили под стражу по обвинению в убийстве матери, тело которой нашли в чемодане на экотропе. Подробности в телеграм-канале сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

    Выборгский районный суд арестовал 15-летнего подростка, ему предъявили обвинение по статье «Умышленное убийство». Ранее следствие установило, что преступление произошло в квартире по Юкковскому шоссе.

    «Умышленно, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, обусловленных произошедшим между ним и его матерью А. конфликтом, обхватил ее шею руками, а затем использовал перекрученный в виде узла шнур, сдавив им шею потерпевшей и лишив ее доступа кислорода, в результате чего наступила смерть А.», — сообщили в пресс-службе суда.

    Подростка задержали, ему предъявили обвинение. Арест продлится до 12 января 2027 года.

    Следствие в ходатайстве указало, что мальчик может оказывать давление на родственников, которые и сообщили в полицию об исчезновении потерпевшей. Подросток является гражданином другой страны.

    «Обвиняемый совершил данное преступление с особым цинизмом — в отношении своей родной матери. Своими действиями обвиняемый демонстрирует крайне пренебрежительное отношение к понятиям семейных ценностей», — отметили в сообщении.

    Подросток после убийства матери нашел чемодан, упаковал в него труп матери и увез в малолюдное место, спрятав под деревянным настилом на экотропе вдоль Юкковского ручья.

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