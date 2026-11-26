Режим ЧС ввели на территории Кулундинского района, где прогремел взрыв газа в пятиэтажном доме. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Ведомство взяло на контроль устранение последствий взрыва, который произошел 24 ноября в селе Кулунда.

«С указанной даты на территории района введен режим чрезвычайной ситуации», — уточнили в пресс-службе.

Заместитель прокурора региона Рамиль Рафиков и сотрудники прокуратуры выехали на место ЧП и провели совещание с руководителями задействованных в ликвидации последствий происшествия уполномоченных ведомств.

Спасатели завершили работы на месте ЧП. Они достали из-под завалов тела двух человек. Одним из погибших оказался мужчина 1974 года рождения, который находился в соседней с эпицентром взрыва квартире.

Для разбора завалов к дому направили аэромобильную группировку и оперативную группу, пожарные подразделения ГУ МЧС и специалистов Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда.