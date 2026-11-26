Полицейский погиб при оформлении ДТП в Брянской области

Правоохранитель погиб при оформлении другого ДТП в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

ЧП случилось 23 ноября. Мужчина на «Ладе Гранте» сбил сотрудника Госавтоинспекции и других полицейских на М-3 «Украина». Они оформляли смертельное ДТП, случившееся на дороге двумя часами ранее.

Один правоохранитель скончался на месте происшествия, другого с ранениями доставили в больницу. Кроме того, пострадали еще несколько полицейских.

Следователи задержали 64-летнего местного жителя. В его отношении возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Предварительно установлено, что мужчина был трезвым.

Обвиняемого отправили под домашний арест.

Ранее стало известно, что в Якутии завели дело на убийцу собственного 15-летнего сына.